В Туве четыре человека отравились угарным газом

Семья из четырех человек получила серьезное отравление угарным газом в Каа-Хемском районе республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио начальника регионального ГУ МЧС Алексея Артемова.

По информации руководителя ведомства, ЧП произошло в поселке Сарыг-Сеп. В центральную районную больницу были доставлены двое взрослых и двое детей - 2009 и 2013 годов рождения. У всех было диагностировано отравление угарным газом.

Согласно данным МЧС по региону, сейчас состояние детей удовлетворительно. Их жизни ничего не угрожает.

Спасатели полагают - причиной отравления семьи стало нарушение привил эксплуатации печи.

Ранее, в МЧС сообщили, что в нынешнем году с началом отопительного сезона в Туве фиксируется серьезный всплеск пожаров. На седьмое декабря уже произошло 120 пожаров в частном секторе республики. Это на 10 процентов больше показателей годичной давности.