Кадыров снялся в шуточном ролике блогера

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снялся в шуточных роликах российского блогера Артема Калайджянова. Один из них политик опубликовал у себя на странице в Instagram.

В ролике Кадыров и Калайджянов сидят за столом и пьют чай, блогер рассказывает какую-то историю. Тут ему якобы несколько раз звонит жена и начинает отчитывать. Но трубку берет глава республики и на чеченском говорит ей, что сейчас ее муж у него в гостях, но она не должна переживать, он скоро вернется домой и очень ее любит.

"Я вас поняла, хотя до сих пор не понимала чеченский", - говорит женский голос, а Каладжянов говорит, что выучит чеченский язык.

Сам же Кадыров в подписи к видео исправляет блогера. "Ну, во-первых, Артем, не "гаишники", а инспекторы ГИБДД". Также он предлагает отправить Каладжянова учить язык в горную Чечню, так как "в Сочи не выучить".