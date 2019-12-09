Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе данных о потреблении табачных изделий и алкоголя, смертности от отравлений спиртным, преступлениях, связанных с наркотиками, а также совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в 2018 году.

Первое место в рейтинге заняла Чечня, далее следуют Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия, свидетельствует исследование РИА Новости. В первой десятке также оказались Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.

В самом конце рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где эксперты отметили максимальную приверженность вредным привычкам. Чуть выше - Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.

Москва в рейтинге по распространению вредных привычек занимает 53-ю строчку, а Санкт-Петербург - 70-ю.

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что в России стали гораздо меньше пить. Такой вывод основан на докладе Всемирной организации здравоохранения, опровергающем расхожие стереотипы о "русском пьянстве". В ВОЗ считают, что ограничительные меры, планомерно вводившиеся в РФ с начала двухтысячных годов, позволили не только снизить количество употребляемого здесь спиртного на душу населения, но и сделать Россию страной, которая могла бы поделиться своим примером с другими государствами.