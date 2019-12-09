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09.12.2019 15:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Карачаево-Черкесии 31 декабря сделают выходным

Текст: Александр Гавриленко

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года.

Фото: iStock
На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным

"Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах", - прокомментировал глава региона свое решение в Instagram.

Выходной получат работники органов местного самоуправления, муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, а также сотрудники других государственных и бюджетных организаций. Коммерческие структуры смогут самостоятельно определять режим работы накануне праздника.

К слову, ранее группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. Также звучали инициативы сделать выходной для женщин, поскольку именно на их плечи обычно выпадает забота об организации домашних новогодних праздников. Но поскольку список официальных выходных дней определяется заранее, реализовать инициативы в этом году уже невозможно, поясняют юристы.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Черкесск Новый год
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