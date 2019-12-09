В Ставрополе создали препарат против трех видов рака

В Северо-Кавказском федеральном университете группа ученых синтезировала вещество "Акс-236", которое, по словам медиков, сможет эффективно лечить зараженные клетки от меланомы, глиобластомы и карциномы легкого.

Ученые из СКФУ на протяжении восьми лет работали над препаратом и смогли получить вещества, которые восстанавливают пораженные тяжелыми заболеваниями клетки.

Под руководством заведующего кафедрой химии, доктора химических наук профессора Александра Аксенова, в проекте участвуют и коллеги наших ученых из Техасского университета в США и Федерального университета Санта-Катарина в Бразилии.

Синтезированное вещество прошло испытания на клетках и живых мышах. Опыты показали, что препарат малотоксичен, а из-за отсутствия металлов и относительно низкой цены может конкурировать с другими лекарствами.