Житель Дагестана под видом благотворительности собирал деньги для боевиков

Житель Хасавюртовского района Дагестана Сааду Ахмеднабиев собирал средства для запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает Следственный комитет РФ. При этом мужчина объяснял, что сбор денег ведется на благотворительные проекты на Ближнем Востоке.

Сааду Ахмеднабиев является братом Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский, и находящегося в международном розыске за создание террористического сообщества.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, с 2015 по 2019 годы браться собрали для финансирования терроризма около двух миллионов рублей.

В отношении Сааду Ахмеднабиева возбуждено уголовное дело статье УК РФ "Организация финансирования терроризма". Он настоящее время задержан, готовится ходатайство о его заключении в СИЗО.

По информации Следственного комитета, на территории Хасавюртовского района и города Махачкалы совместно с ФСБ и Росфинмониторингом проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемого и его близких родственников.