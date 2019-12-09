Фасад аэропорта в Калининграде украсил портрет Елизаветы Петровны

Фасад калининградского аэропорта украсил портрет императрицы Елизаветы Петровны. Воздушные ворота назвали в ее честь по итогам конкурса "Великие имена России".

Портрет выполнен в виде графического рисунка, сообщает пресс-служба аэропорта. Он представляет собой собирательный образ, основанный на известных портретах нескольких художников.

Второй портрет императрицы Елизаветы Петровны в ближайшее время появится в секторе прилета, в галерее третьего этажа здания аэровокзала. Кроме того, в конце декабря в аэропорту откроется выставка, посвященная 310-летию императрицы.