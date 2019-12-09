Фасад аэропорта в Калининграде украсил портрет Елизаветы Петровны

Фасад калининградского аэропорта украсил портрет императрицы Елизаветы Петровны. Воздушные ворота назвали в ее честь по итогам конкурса "Великие имена России".
Портрет выполнен в виде графического рисунка, сообщает пресс-служба аэропорта. Он представляет собой собирательный образ, основанный на известных портретах нескольких художников.
Второй портрет императрицы Елизаветы Петровны в ближайшее время появится в секторе прилета, в галерее третьего этажа здания аэровокзала. Кроме того, в конце декабря в аэропорту откроется выставка, посвященная 310-летию императрицы.
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В Калининградском аэропорту на фасаде здания аэровокзала размещены имя и портрет императрицы Елизаветы Петровны. Портрет императрицы выполнен в виде графического рисунка и представляет собой собирательный образ, основанный на известных портретах Елизаветы Петровны, сделанных разными художниками. ⠀ Кроме изображения на фасаде, запланировано разместить портрет императрицы Елизаветы Петровны и название аэропорта Калининград, носящего теперь ее имя, в секторе прилета, в галерее третьего этажа здания аэровокзала. Портрет будет выполнен в оригинальной методике с применением параметрического моделирования. ⠀ Оба портрета станут неотъемлемой частью современного облика международного аэропорта Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны. =================== 🌎 http://kgd.aero/ 📱 +7 (4012) 300-300 ⠀ #khrabrovo #khrabrovoairport #airportkaliningrad #kaliningrad #welcomekgd #KGD #airportkgd #храброво #нашаИмператрица