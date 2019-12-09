Корейское консульство в Петербурге займется популяризацией народной кухни

Конкурс корейской кухни, организованный Генеральным консульством Республики Корея, стал первым событием, которые поможет популяризации национальных кулинарных традиций в городе на Неве.

Вице-консул Генерального консульства Республики Корея г-н Чон Гвон Сэ, который подготовил мероприятие рассказал, что "Самым главным элементом для самоидентификации культуры каждой страны является кухня. С помощью еды можно узнать о климате и земле страны, через способ приготовления блюд и приборы, посуду можно понять историю и обычаи. Я надеюсь, что сегодняшний конкурс станет хорошей возможностью чуть лучше понять корейскую культуру и укрепить дружеские отношения между нашими странами".

Темой первого конкурса организаторы выбрали корейские пельмени (манду), которые очень похожи на русские. Заявку на участие могли подать все желающие, кроме профессиональных поваров, и в финальный раунд вышли 10 участников. Все финалисты приготовили различные блюда по своим эксклюзивным рецептам с использованием манду. Счастливым обладателем главного приза в размере 60 000 руб стал Георгий Жуков со своим фирменным манду с имбирем и кимчи.

На втором месте оказался дуэт Инны Цай и ее дочки Ксюши, которые подали домашние манду вместе с салом и выиграли 30 000 руб. Третье место и приз в 20 000руб - Дарья Левина и ее "Dream soup".

По словам организаторов, в будущем горожан ждет еще много событий, которые сделают корейскую культуру более понятной петербуржцам.