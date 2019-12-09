- Иди в баню! - главный редактор "Тосненского вестника" Илья Гогуа не шутил. Это мне, обозревателю правительственной газеты? - У нас бани открылись после двухмесячного простоя. Газета вмешалась и вот результат. С тебя репортаж в номер… Так началась моя стажировка в районной газете.

С "Тосненским вестником" мы партнеры. Это значит, что в Москве под софитами и блицами было подписано соглашение, согласно которому районка может брать любые материалы из наших газет, тем самым выполняя федеральную информационную повестку. Уже больше 200 изданий от Курильской гряды до Калининграда вошли в эту программу. Младшим надо помогать. Но и главный редактор Илья Гогуа тоже помог мне. Встретил на станции, поселил в гостинице, дал стол, стул и компьютер.

- Дерзай! У нас секретов нет.

Добро пожаловать

Илья (мы на ты, потому что это цеховое) оказался редактором новой формации. Ему 31. Высокий, стройный. Взгляд с хитринкой. Бреется наголо. Ему идет. На улицах все здороваются.

- Не дай бог высморкаться в рукав или еще чего антиобщественного сделать - так опозорят! - рассказывает он. - Городок наш маленький. 40 тысяч. И по району еще 20. Все друг друга знают. А газетчик тут как образец святости. За критику в глаз не получишь, но хлопот не оберешься…

"Тосненский вестник" занимает историческое здание. Гранитная доска информирует, что здесь формировались партизанские отряды. "Сейчас здесь, - шутит Илья, - формируются уголовные дела". Газета находится между прокуратурой и ФСБ.

Опрятная редакция. В коридоре фотовыставка бессменного фотографа Евгения Асташенкова. Кстати, с этими произведениями он выставлялся в Санкт-Петербурге на свое 60-летие. Раньше мастер снимал какой-то допотопной камерой, перемотанной синей изолентой. Илья купил ему современную аппаратуру. Теперь Евгений ходит гордый и снимает, снимает. Кстати, отлично снимает.

Корреспондентов раз два и обчелся. Анна Куртова и Иван Смирнов. Работают на ноутбуках. Удобно: не успел дописать, захлопнул и унес домой. На сон грядущий и мысли пошустрее.

Под окнами шумит проспект Ленина. Она же трасса "Москва - Санкт-Петербург". Вдоль нее и протекает жизнь Тосно. На выезде крупнейший немецкий химический завод. Это родина "Момента", известного всем клея.

Рядом американские промышленники развернули производство навесного оборудования для тракторов. Котлы отопления из Тосно под знаменитой маркой поставляются не только в Европу, но и по всему миру.

Работа есть!

Да и до Питера 100 рублей и полчаса на маршрутке. Молодежь там и тусуется.

Мало кто знает, что детский коллектив "Непоседы" родом из Тосно. Они на днях заняли очередное первое место в Москве. Об этом сообщил все тот же "Тосненский вестник". На первой полосе фотография со смартфона и крохотная подпись.

Жаль, коллеги не обратились к нам, в "РГ". Мы бы и интервью, и фоторепортаж помогли подготовить. Да я лично к детям съездил бы. Мы ведь партнеры.

Пожар

На первое ЧП я попал вместе с редактором. Вышло само собой. Провожал меня Илья до гостиницы. Тут мы увидели пламя в частном секторе. Пожар! Илья, словно гончая, кинулся на тающие искры в ночном небе. На бегу достал телефон. Прибыли мы чуть раньше пожарных и чуть позже зевак. Я видел, как редактор работает. Прямая трансляция на сайте газеты собрала 40 тысяч просмотров за каких-нибудь полчаса! То есть наше видео посмотрел каждый житель Тосно, включая младенцев и стариков. Как у него рука не отсохла - час держать включенным телефон на вытянутой. Слава богу, никто не пострадал! Домик сгорел. Причина - не закрытая дверка у печи. Конечно, эта новость не для федеральной прессы. Но Тосно она занимала три дня.

Опять трубы

Потом взбунтовался целый многоквартирный дом. Пятиэтажка в районе Тосно-2 отказалась менять трубы.

- Как это? - возмущались жильцы. - Трехкомнатная квартира должна платить почти в два раза больше, чем однокомнатная. А трубы везде одинаковые! Не справедливо!

В ответ теплосети отключили полотенцесушители во всем доме. Превентивная мера? Потом - полное отключение? Обстановка накалялась с каждым часом.

Гендиректор теплосетей принял корреспондента Анну Куртову и стажера Юрия Снегирева вполне в деловом стиле. Разъяснил, что весь район перешел на новую систему водоснабжения. А 36-й дом не хочет!

- Ну не могу же я грязную воду из их труб гонять по новеньким насосам? Другие дома пострадать могут.

- Так что же делать?

- Рано или поздно они поймут, что переходить на закрытую систему водоснабжения выгодно. И согласятся, как это было уже с другими районами.

- Давайте вот что: будем информировать население о ваших тонкостях водогрейной деятельности регулярно. Мы готовы дать Вам слово в любое время.

На том и порешили.

Потом взяли такси за 80 рублей (цены приятно удивляют) и мы поехали на окраину к "бунтарям". Пенсионерка Галина Сесина открыла сразу. Словно ждала. Весь подъезд обклеен объявлениями от теплосетей. Угроз там нет, но есть предписания. Потрогали полотенцесушитель. Холодный.

- И еще, когда я горячую воду открываю, надо ждать минуты три, пока тепленькая пойдет. Так какая же это экономия? - возмущается пенсионерка. - Воду льем да деньги дерем.

Потом хозяйка выносит номер "Тосненского вестника" с красивой девушкой на обложке.

- Это моя дочь. Художница. Спасибо, что написали про нее.

- А что бы вы хотели увидеть на страницах "Тосненского вестника" из федеральных новостей?

- Лишь бы не насилие. А то мы от убийств всяких и уголовщины устали. Вот пусть пишут про хорошее. А то его так мало…

В редакции Илья созвал редколлегию. Всех нас. Вот что сделаем: интервью гендиректора подверстаем к мнению пенсионерки. А я возьму комментарий у замглавы, который отвечает за ЖКХ. Откроем дискуссию. Продолжение на сайте. Может, кто-то сможет предложить что-то дельное. Вперед, вперед, ребята! И ты, стажер, не отставай!

Снимаем "шапку"

Самый больной вопрос у каждой "районки" - это отношения с администрацией. Но к чести Ильи, он сумел найти контакт и понимание. В корне поменял облик газеты.

- Тосненцев ждут серьезные перемены, - хвастается Илья. - Мы скоро станем выходить повышенным объемом и в цвете! Так что мы по форме не будем уступать федеральным СМИ!

Задор есть. Административный ресурс тоже на стороне новатора.

Вы бы посмотрели на стол главного редактора "районки". Все в крутых мониторах и компах. В шкафу мобильная студия. Осветительные приборы и штативы. На зеленой стене он сам снимает ролики и делает фон, не хуже чем в клипах у Сандры. Все оборудование личное. "Работать надо на износ, пока молодой. А как без техники?" - заключает Илья.

Солнце и луна

- У нас такая традиция, - сообщил Илья. - Каждый четверг мы отправляемся на объезд. У нас машины нет. Нас администрация берет на свой борт и смотрим, что сделано в населенных пунктах.

Объезд был назначен на 8.30. Две легковушки на всю районную прессу плюс чиновники. Взгромоздился на переднее сидение чиновного "фордика", и мы понеслись.. Визжали покрышки. Солнце то заходило, то нет. А мы объезжали район.

Заглянули на рекреационные зоны. Они были выполнены на высоте. Глава поселения мечтательно развел руками:

- Тут у нас лунная поляна. Вы видите символ Луны. А там мы построим солнечные часы.

Тут я спросил:

- Как часы настраивать будете? В Питере 300 дней в году хмарь.

Делегация меня не услышала.

Голая правда

Баня для Тосно - это не просто баня. Это БАНЯ! 10 тысяч человек живут в частном секторе. Не у всех есть ванная и сарайчик, именуемый баней. Вещь незаменимая. 81-летняя пенсионерка написала письмо в редакцию: "Баню закрыли! Помогите!".

Тосно слегка загудело. Оказалось, спор хозяйствующих субъектов. "Тосненский вестник" провел собственное расследование. Вывел спорщиков к барьеру. И еще пригласил главу администрации как арбитра. Тому ничего не оставалось делать, как разрешать проблему в пользу жителей. Ну чем не хайп? ..

Со мной в баню снарядился корреспондент Иван и фотокорр Евгений. 120 редакционных рублей отправилось в кассу.

Бани в Тосно - это как и в любом населенном пункте мужской клуб. Женя приносит сюда стопку нераспроданных газет. Они идут и для чтения и для, чего уж там, чистки воблы. Засиживаются до самого закрытия. Мужики.

Счастливый Ваня

Илья Гогуа живет в соседнем доме с редакцией. Он может в домашних тапочках перейти двор и с чашкой кофе оказаться на редколлегии. Огни большого города его не манят. Он сам зажигает эти огни в Тосно. Его газета один из них.

Разговариваю с корреспондентом Ваней Смирновым. Белокурый, талантливый до невозможности, он говорит:

- А зачем мне ехать куда-нибудь? Мы тут и так все познеры.

Счастливый Ваня. Да и вся редакция.