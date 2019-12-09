Российским регионам предрекли погодные аномалии

Как следует из релиза ведомства, сейчас регионы Северо-Запада находятся в зоне циклона. Из-за этого на ряде территории температура воздуха на 4-8 градусов выше климатической нормы.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook отметил, что, например, Петербург в данный момент находится в теплой части циклона. Превышение температуры относительно нормы эксперт оценил в 6-7 градусов. В Ленинградской области воздух прогрелся до 2-7 градусов выше нуля, что также является аномальным.

Центр циклона 9 декабря находится в Карелии.

Синоптики уточняют, что постепенно циклон будет смещаться ближе к Уралу. Например, 10 декабря в Сыктывкаре воздух прогреется до плюс трех градусов.

Теплый воздух с Атлантики согреет жителей Салехарда. Если в понедельник здесь температура не превышает минус 11 градусов, то уже 10 декабря столбик термометра поднимется до нуля.

Ожидается, что в середине недели с аномальным теплом встретятся жители Сибири. Например, сейчас в Норильске температура воздуха составляет 23-27 градусов ниже нуля. А уже 11 декабря здесь ожидается минус 8-11.

В Гидрометцентре отмечают, что теплее обычного будет даже на Чукотке. Правда, воздух с Атлантики здесь не при чем. Чукотский край "согреет" воздух с Тихого океана. Более ли мене близкими к климатической норме остались регионы Дальнего Востока, до них атлантический циклон попросту не доберется. Также не ожидается аномалий на юге страны.