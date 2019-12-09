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09.12.2019 16:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российским регионам предрекли погодные аномалии

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Первые дни декабря оказались необычно теплыми в большинстве регионов страны. Но, как сообщает Гидрометцентр России, в ближайшее время температура повысится еще сильнее из-за погодной аномалии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как следует из релиза ведомства, сейчас регионы Северо-Запада находятся в зоне циклона. Из-за этого на ряде территории температура воздуха на 4-8 градусов выше климатической нормы.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook отметил, что, например, Петербург в данный момент находится в теплой части циклона. Превышение температуры относительно нормы эксперт оценил в 6-7 градусов. В Ленинградской области воздух прогрелся до 2-7 градусов выше нуля, что также является аномальным.

Фото: РИА Новости
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Центр циклона 9 декабря находится в Карелии.

Синоптики уточняют, что постепенно циклон будет смещаться ближе к Уралу. Например, 10 декабря в Сыктывкаре воздух прогреется до плюс трех градусов.

Теплый воздух с Атлантики согреет жителей Салехарда. Если в понедельник здесь температура не превышает минус 11 градусов, то уже 10 декабря столбик термометра поднимется до нуля.

Ожидается, что в середине недели с аномальным теплом встретятся жители Сибири. Например, сейчас в Норильске температура воздуха составляет 23-27 градусов ниже нуля. А уже 11 декабря здесь ожидается минус 8-11.

В Гидрометцентре отмечают, что теплее обычного будет даже на Чукотке. Правда, воздух с Атлантики здесь не при чем. Чукотский край "согреет" воздух с Тихого океана. Более ли мене близкими к климатической норме остались регионы Дальнего Востока, до них атлантический циклон попросту не доберется. Также не ожидается аномалий на юге страны.

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