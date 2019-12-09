Неработающим петербуржцам на пенсии доплатят до прожиточного минимума

В Петербурге неработающие пенсионеры, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, будут получать доплату из регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дело в том, что если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума, то доплата до необходимого уровня предусмотрена из федерального бюджета. Но в Петербурге с начала следующего года региональный прожиточный минимум увеличится и превысит федеральный на 203 рубля.

В частности, по всей стране прожиточный минимум составит 9 311 рублей, в Петербурге - 9 514. Вот эту разницу и будут доплачивать.

По предварительным данным, в Петербурге пенсии ниже прожиточного минимума получают 87 тысяч неработающих пенсионеров. Все они получают доплату из федерального бюджета.

Планируется, что с начала января с ростом прожиточного минимума их пенсия вырастет на 203 рубля с учетом региональной доплаты.