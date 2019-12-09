Сотрудницу калининградского банка заподозрили в разглашении тайны

В Калининграде следователи УМВД возбудили уголовное дело по редкой статье "Разглашение банковской тайны лицом, которому она была доверена по работе". Фигурантом стала 43-летняя сотрудница одного из банков, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По версии следствия, менеджер по обслуживанию клиентов передала своей знакомой конфиденциальную информацию о счетах жителя Калининграда, открытых в банке. Эти сведения должны были использоваться в судебных тяжбах. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда установили источник утечки информации. Полицейским оказала содействие служба безопасности банка.

Расследование продолжается.