Совершающий кругосветку "Адмирал Владимирский" вышел в Атлантику

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", ушедшее из Кронштадта в кругосветное плавание, прошло проливы Па-де-Кале и Ла-Манш и вышло в Атлантический океан.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в первый порт своего маршрута - Лиссабон - судно прибудет к 12 декабря. За время похода "Адмиралу Владимирскому" предстоят заходы в разные иностранные порты, в том числе Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Мессина, Виктория, Лимассол и другие.

Исследовательское судно 3 декабря отправилось в масштабную кругосветную океанографическую экспедицию ВМФ России, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

В экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, задействовано несколько океанографических и гидрографических судов ВМФ, которые пройдут десятки тысяч морских миль по утвержденным маршрутам и проведут большой объем гидрографических и гидрометеорологических работ, в том числе в районе Антарктиды.

Маршрут спланирован так, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января, "Адмирал Владимирский" и океанографическое исследовательское судно "Янтарь" прибыли к российской антарктической станции "Беллинсгаузен" и провели там памятные мероприятия вместе с личным составом станции.

Кстати

В ходе кругосветной океанографической экспедиции ВМФ планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных. В ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года. Материалы маршрутного промера будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов. В море Дюрвиля планируется выполнить работы по уточнению местоположения южного магнитного полюса.