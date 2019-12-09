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09.12.2019 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми за жестокое убийство дедушки с внуками двое получили пожизненное

Текст: Мария Голубкова ( Республика Коми)

В Республике Коми двое мужчин приговорены к пожизненному лишению свободы за убийство трех человек, в том числе двух подростков. Как сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Республике Коми, жертвами конфликта между 38-летним мужчиной и его сожительницей стали ее дети и их дедушка.

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- В октябре 2018 года в поселке Кожва Печорского района между обвиняемыми и сожительницей одного из них в частном доме произошел конфликт, - сообщили в СК. - 14-летний сын женщины стал очевидцем происходящего и попытался заступиться за мать. Его, а также 12-летнюю дочь женщины, вернувшуюся в дом за школьным рюкзаком, фигуранты убили.

Следствием также доказано, что девочку преступники изнасиловали, а 54-летнего мужчину, который ждал внуков на улице, заманили в дом и забили до смерти топором и гаечным ключом. Позднее преступники с помощью мобильного телефона смогли перевести себе деньги с его банковского счета, а из жилища женщины похитили имущество на сумму более шести тысяч рублей.

- Саму ее избили, но потерпевшая осталась жива, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Коми по взаимодействию со СМИ Светлана Коровченко.

Верховным судом Республики Коми подсудимым назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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