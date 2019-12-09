В Мариинке представят премьеру оперы "Лолита" Родиона Щедрина

Петербургская премьера оперы Родиона Щедрина "Лолита" по одноименному роману Владимира Набокова состоится в Мариинском театре 13 февраля будущего года. Оперу в постановке пражского Национального театра под управлением дирижера Валерия Гергиева также можно будет увидеть 15 и 24 февраля.

"Лолита" - единственная опера композитора, которая пока полностью не звучала на сцене Мариинского театра. В феврале 2020 года представят лишь четвертое сценическое воплощение партитуры Щедрина - постановку режиссера Славы Даубнеровой, премьера которой прошла в октябре этого года.

Режиссер в своей постановке не отступает от набоковского сюжета, лишь немного изменяет время действия: сюжет разворачивается в 60-70-е годы ХХ века. Партия Лолиты отдана одной из главных исполнительниц щедринского репертуара в Мариинском театре, сопрано Пелагее Куренной. Полный состав исполнителей объявят позже, сообщается на официальном сайте театра.