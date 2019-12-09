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09.12.2019 14:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Мариинке представят премьеру оперы "Лолита" Родиона Щедрина

Текст: Мария Воронова
Петербургская премьера оперы Родиона Щедрина "Лолита" по одноименному роману Владимира Набокова состоится в Мариинском театре 13 февраля будущего года. Оперу в постановке пражского Национального театра под управлением дирижера Валерия Гергиева также можно будет увидеть 15 и 24 февраля.
Мариинский театр. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Мариинский театр. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Мариинский театр. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Лолита" - единственная опера композитора, которая пока полностью не звучала на сцене Мариинского театра. В феврале 2020 года представят лишь четвертое сценическое воплощение партитуры Щедрина - постановку режиссера Славы Даубнеровой, премьера которой прошла в октябре этого года.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Режиссер в своей постановке не отступает от набоковского сюжета, лишь немного изменяет время действия: сюжет разворачивается в 60-70-е годы ХХ века. Партия Лолиты отдана одной из главных исполнительниц щедринского репертуара в Мариинском театре, сопрано Пелагее Куренной. Полный состав исполнителей объявят позже, сообщается на официальном сайте театра.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Год театра
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