В Великом Новгороде снимут сериал про богатырей-детективов

В Великом Новгороде пройдут съемки нового российского сериала "Агентство 3Б", рассказывающего о трех богатырях-детективах.

Как сообщили в администрации Новгородской области, восьмисерийный сериал задуман в жанре сатирической драмы. Сюжет закручен вокруг молодого человека по имени Иван. Он работает в тайной полиции вместе с Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем. Богатырям предстоит расследовать дела особой важности.

Съемки планируется начать в июне 2020 года. Они, в частности, будут проводиться в Детинце, Витославлицах, а также возле других новгородских достопримечательностей.

Известно, что на роли богатырей-детективов претендуют актеры Сергей Лавыгин, Евгений Романцов и Владимир Яглыч.

Сериал "Агентство 3Б" - это проект известной продюсерской компании "Среда", которую возглавляет Александр Цекало. Компания, в частности, известна по таким проектам как "Мажор", "Фарца", "Метод", "Саранча", "Спарта", "Территория".