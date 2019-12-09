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09.12.2019 20:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Очереди сократятся

Для выдачи российских паспортов жителям Донбасса в Ростовской области увеличат количество пунктов
Текст: Александр Гавриленко ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
В Ростовской области до конца этого года увеличат число пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов РФ жителям Донбасса. На Дону работают уже шесть таких пунктов, но из-за растущего числа заявок решили открыть еще два: в приграничном шахтерском городке Красный Сулин и в Родионово-Несветайской слободе.
На Дону работают уже шесть пунктов выдачи в упрощенном порядке российских паспортов. Фото: Тагир Раджавов На Дону работают уже шесть пунктов выдачи в упрощенном порядке российских паспортов. Фото: Тагир Раджавов
На Дону работают уже шесть пунктов выдачи в упрощенном порядке российских паспортов. Фото: Тагир Раджавов

Об этом корреспондету "РГ" рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Фото: iStock
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- Как показывают наши прогнозы, спрос на российское гражданство в ближайшие месяцы будет только увеличиваться, и нам необходимо сократить сроки получения документов для людей, - отметил депутат.

Упрощенная процедура для жителей Донбасса проходит в три этапа. Сначала нужно встать в электронную очередь. Это можно сделать в любом почтовом отделении. На специальном квиточке будет указана дата и время для посещения миграционных органов. В указанный час вы приходите в паспортный стол по месту прописки и сдаете документы. Процесс автоматизирован, так что на все про все уходит не больше пяти минут.

А дальше все делают за вас - документы отвозят в Россию, проверяют, готовят новые бумаги, а затем заранее звонят и говорят, в какой день и откуда вас отвезут на выдачу. Это уже только лично.

Сегодня в донской регион на получение документов из ДНР и ЛНР ежедневно приезжает по несколько автобусов. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, к 15 ноября более 170 тысяч человек уже получили российские паспорта.

Кстати, по словам людей, процесс шел бы гораздо быстрее, если бы они заранее оформили свои республиканские паспорта.

Сегодня в донской регион на получение документов из ДНР и ЛНР ежедневно приезжает по несколько автобусов. Более 170 тысяч человек уже получили российские паспорта

- С украинским паспортом никакой упрощенной процедуры нет и быть не может. Поэтому нам нужно сначала получить свой "местный" паспорт и только потом - российский, - поясняет одна из новоиспеченных россиянок предпринимательница Дарья. - К сожалению, многие из нас замешкались с оформлением местных документов. В итоге я, например, свой элэнэровский паспорт ждала четыре месяца. Зато российский потом сделали за три недели.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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Проезд в Россию за документами для людей бесплатный, оформление тоже. Сам паспорт, госпошлина и сопутствующие расходы в итоге не превышают пяти тысяч рублей. После получения гражданства нужно оформить ИНН, СНИЛС, медицинскую страховку и прописку. По закону на оформление прописки дается неделя, но есть еще временная регистрация. С ней все гораздо проще. Например, студенты оформляют только временную - по ней можно оперативно вселиться в общежитие.

- Мне недавно исполнилось 20 лет. По закону нужно менять паспорт ДНР. Как только я это сделаю, сразу подам документы на российское гражданство, - говорит студентка Южного федерального университета, уроженка Донецка Екатерина Кравченко.

Напомним, указ об упрощенном получении российского гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины, был подписан президентом России 24 апреля 2019 года.

А в конце июля президент своим указом расширил категории граждан Украины, которые могут рассчитывать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Выдача российских паспортов
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