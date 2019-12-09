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09.12.2019 13:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Курорт "Роза Хутор" откроет зимний сезон на неделю раньше

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
В связи с благоприятными погодными условиями сочинский курорт "Роза Хутор" принял решение открыть сезон катания уже 13 декабря. В течение недели - до 19 декабря - на курорте будет действовать спецтариф "Первый снег" на ски-пассы (стоимость однодневного ски-пасса составит 1950 рублей).
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Праздник, посвященный открытию сезона - День "Роза Хутор" - пройдет, как и планировалось, 21 декабря. Гостей курорта ждет яркая  развлекательная программа. По традиции торжество откроют действующий бургомистр "Роза Хутор", известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. На главной сцене курорта, на площади Роза, пройдут выступление "Саксофонистов Санта-Клаусов", барабанное шоу, показ "горнолыжной моды"?.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Интерактивная часть праздника включит танцевальный флешмоб. Вечером состоится открытый концерт популярной группы Burito, который завершится красочным салютом. Вход будет свободным, все мероприятия пройдут с 11:00 до 20:00. 

В День "Роза Хутор" планируется представить новое развлечение, которое появится этой зимой, - RosaQuest. Начиная с 21 декабря и каждые выходные на курорте можно будет не только кататься, но и одновременно играть и получать призы. В такой нестандартной форме предполагается устроить более тесное знакомство с курортом, его трассами и возможностями. Победители квеста получат дополнительные баллы по карте лояльности "Моя Роза"

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