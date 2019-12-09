Курорт "Роза Хутор" откроет зимний сезон на неделю раньше

В связи с благоприятными погодными условиями сочинский курорт "Роза Хутор" принял решение открыть сезон катания уже 13 декабря. В течение недели - до 19 декабря - на курорте будет действовать спецтариф "Первый снег" на ски-пассы (стоимость однодневного ски-пасса составит 1950 рублей).

Праздник, посвященный открытию сезона - День "Роза Хутор" - пройдет, как и планировалось, 21 декабря. Гостей курорта ждет яркая развлекательная программа. По традиции торжество откроют действующий бургомистр "Роза Хутор", известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева. На главной сцене курорта, на площади Роза, пройдут выступление "Саксофонистов Санта-Клаусов", барабанное шоу, показ "горнолыжной моды"?.

Интерактивная часть праздника включит танцевальный флешмоб. Вечером состоится открытый концерт популярной группы Burito, который завершится красочным салютом. Вход будет свободным, все мероприятия пройдут с 11:00 до 20:00.

В День "Роза Хутор" планируется представить новое развлечение, которое появится этой зимой, - RosaQuest. Начиная с 21 декабря и каждые выходные на курорте можно будет не только кататься, но и одновременно играть и получать призы. В такой нестандартной форме предполагается устроить более тесное знакомство с курортом, его трассами и возможностями. Победители квеста получат дополнительные баллы по карте лояльности "Моя Роза"