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09.12.2019 14:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В СФ назвали фальсификацией отчет суда ООН о правах человека в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Представленные Международным уголовным судом ООН данные о якобы совершенных на территории Крыма с 26 февраля 2014 года преступлениях основаны на фальсификациях. Об этом в комментарии "РГ" заявил сенатор Сергей Цеков.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Он отметил, что ни один представитель суда в Крыму не был.

- Они руководствуются данными, которые предоставляет им Украина, - подчеркнул член Совфеда. - Мы в большинстве своем не доверяем международным инстанциям, потому что они фальсифицируют подобные вещи. В данном случае мы можем однозначно говорить, что это фальсификация, потому что представители суда на полуострове не были, не проводили там никакого расследования, не встречались ни с чиновниками, ни с правоохранительными органами, ни с якобы потерпевшими.

При этом Цеков назвал совершенно обоснованным недоверие со стороны РФ к таким структурам как суд ООН.

- Это не та структура, с которой можно иметь дело, надеясь на какие-то объективные результаты их расследований, - заключил сенатор.

Ранее Международный суд ООН обнародовал отчет о предварительных расследованиях 2019 года по иску Украины против России. В документе отмечается: "имеющаяся информация дает разумные основания полагать, что с 26 февраля 2014 года на оккупированной территории Крыма были совершены следующие преступления: умышленное убийство, посягательство на личное достоинство, незаконное заключение, принуждение охраняемых лиц к службе в силах враждебной державы, умышленное лишение защищаемых лиц прав на справедливое и регулярное судебное разбирательство".

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