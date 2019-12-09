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09.12.2019 20:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мнимые похороны

Солдата осудили за ложь о смерти родных
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Достаточно необычное уголовное дело рассмотрели в гарнизонном военном суде Ростова-на-Дону. Там разбирались с солдатом-срочником из войсковой части 11659 Андреем Чередниченко. В течение полугода он умудрился трижды съездить домой в краткосрочный отпуск - якобы на "похороны" родственников, которые на самом деле были живы-здоровы.

Столь частая кончина близких рядового Чередниченко в конце концов вызвала у офицеров вполне понятное сомнение в правдивости этой информации. Чтобы выяснить, что же в реальности произошло с родными солдата, они обратились в военный следственный отдел СК России по Новочеркасскому гарнизону.

Фото: istockphoto.com
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Там организовали проверку, и правда быстро выплыла наружу. Оказалось, что в феврале, апреле и июне 2019 года рядовой Чередниченко подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск по личным обстоятельствам в связи со смертью сначала брата, затем отца и, наконец, матери. По результатам их рассмотрения командир воинской части предоставлял бойцу отпуска продолжительностью 10 суток каждый.

Вернувшись в гарнизон, солдат всякий раз вручал командованию копию свидетельства о смерти того или иного родственника. В ходе следствия выяснилось, что представленные им документы на самом деле являлись фиктивными и были изготовлены с помощью компьютерной техники.

Когда дело дошло до суда, Чередниченко признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях по части 1 статьи 339 УК РФ - "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами". Но от дальнейшей дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

Разумеется, это не спасло его от заслуженного наказания - по приговору суда солдат получил 8 месяцев дисбата.

Оставим на совести молодого парня мотив, который сподвиг его на поездки из армии домой. Хотя, согласитесь, он выглядит кощунственным. "Хоронить" родную мать, отца и брата лишь для того, чтобы на несколько дней избавиться от казармы, - это как-то не укладывается в голове. По-видимому, о нравственности юноша знает только понаслышке.

По приговору суда рядовой Андрей Чередниченко получил 8 месяцев дисциплинарного батальона

Автору этих строк доводилось встречать военнослужащих, тоже искавших уловки для поездки домой. Один, к примеру, просился в отпуск то для регистрации брака, то для его расторжения. Отпускали - куда деваться. Но ему и в голову не приходило ссылаться на смерть родственников. А вот Чередниченко такая, с позволения сказать, причина ничуть не смущала.

Есть немало вопросов и к чисто юридической стороне этого дела. По действующим в армии правилам, военнослужащего отпускают домой на похороны родных на основании присланной в воинскую часть телеграммы. Ее с соответствующей пометкой должны отправлять из почтового отделения, убедившись, что текст, извещающий о кончине близкого родственника солдата, заверен местным военкомом. А сам комиссар, прежде чем заверить телеграмму, обязан иметь на руках копии свидетельства о смерти человека и документа, подтверждающего родство почившего с военнослужащим.

Похоже, что в ситуации с Чередниченко досконально проверить представленные солдатом документы никто не удосужился. Более того, как следует из материалов следствия, изготовленные на компьютере фиктивные копии свидетельств о смерти брата, отца и матери солдат почему-то представлял командиру части уже по возвращении в гарнизон.

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