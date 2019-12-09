Увеличился поток туристов в Гуамское ущелье на Кубани

Если за 2018 год в Апшеронском районе Краснодарского края отдохнуло 491 050 туристов, то за 10 месяцев текущего года уже более 580 тысяч человек. Особенно гостей привлекает расположенное здесь уникальное Гуамское ущелье.

В Гуамку, как называют это красивейшее место местные жители, все чаще приезжают не только краснодарцы, но и туристы из Волгограда, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Москвы. Они хотят взглянуть на скалы, пещеры и водопады, прокатиться на троллее.

Кроме экстремального туризма тут есть возможность отдыхать круглый год. Имея большой курортно-санаторный потенциал, Апшеронский район участвует в краевой программе "Южная здравница". Гости могут отдохнуть в зимнее время со скидкой.

А местные источники минеральных и термальных вод не уступают по своим лечебным свойствам тем, что предлагают своим гостям лучшие европейские курорты. Все большую популярность приобретают проводимые в Гуамском ущелье образовательно-патриотический фестиваль "Партизанская сказка", Всероссийский мотофестиваль и праздник "Медвежий лук". Эти мероприятия доказывают, что современные горожане вместо отдыха на пляже все больше начинают отдавать предпочтение поездкам в горы, на природу.