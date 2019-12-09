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09.12.2019 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: iStock
В Крыму полицейский остановил водителя с риском для жизни

Инцидент произошел во время ночного дежурства экипажа ДПС на территории района. В поселке Багерово экипаж полицейского патруля обратил внимание на автомобиль Mitsubishi Outlander, неадекватно маневрировавший на дороге. На сигнал сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал, а наоборот прибавил газа.

Наряд ДПС вызвал подкрепление и начал преследовать нарушителей. Их машина остановилась возле одного из домов, из нее вышли четыре человека, а из двора - еще несколько мужчин. Возле дома завязалась стычка, в адрес сотрудников полиции полетели оскорбления и угрозы. Оценив ситуацию, один из полицейских произвел одиночный предупредительный выстрел в воздух.

В результате стычка два полицейских получили травмы разной степени тяжести, они госпитализированы. На месте конфликта задержаны трое жителей одного из сел Ленинского района в возрасте от 28 до 45 лет.

МВД проводит проверку по факту происшествия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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