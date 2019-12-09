В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения

Сотрудники полиции госпитализированы в Крыму в результате ночного происшествия в Ленинском районе полуострова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел во время ночного дежурства экипажа ДПС на территории района. В поселке Багерово экипаж полицейского патруля обратил внимание на автомобиль Mitsubishi Outlander, неадекватно маневрировавший на дороге. На сигнал сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал, а наоборот прибавил газа.

Наряд ДПС вызвал подкрепление и начал преследовать нарушителей. Их машина остановилась возле одного из домов, из нее вышли четыре человека, а из двора - еще несколько мужчин. Возле дома завязалась стычка, в адрес сотрудников полиции полетели оскорбления и угрозы. Оценив ситуацию, один из полицейских произвел одиночный предупредительный выстрел в воздух.

В результате стычка два полицейских получили травмы разной степени тяжести, они госпитализированы. На месте конфликта задержаны трое жителей одного из сел Ленинского района в возрасте от 28 до 45 лет.

МВД проводит проверку по факту происшествия.