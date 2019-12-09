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09.12.2019 18:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму завели дело по факту избиения полицейских

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Следственный отдел по Ленинскому району Республики Крым возбудил уголовное дело по факту избиения в поселке Багерово двух полицейских, преследовавших нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по РК.

В Крыму двое полицейских госпитализированы после нападения

Экипаж дорожно-патрульной службы подвергся нападению после того, потребовал остановиться пьяного водителя Mitsubishi Outlander, неадекватно маневрировавшего на дороге. Нарушитель проигнорировал требования гаишников, а когда он все же остановился возле одного из домов, пьяные пассажиры иномарки и вышедшие на помощь местные жители начали оскорблять и избивать сотрудников МВД. Одному из них пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

В результате стычки двое полицейских получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).

- Участники конфликта были задержаны и доставлены в ОМВД России по Ленинскому району, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР. - Расследуя уголовное дело, следователи работают с гражданином, наносившим телесные повреждения сотрудникам полиции. Проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного в отношении представителей закона преступления.

В СКР пообещали дать жесткую и принципиальную правовую оценку виновникам конфликта. Инкриминируемая им статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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