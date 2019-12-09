На Кубани врачи спасли мужчину, которому грозила ампутация ноги

Врачи городской больницы № 1 Новороссийска сохранили ногу 67-летнему пациенту. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

Такая операция была впервые выполнена в региональном сосудистом центре.

По словам медиков, мужчина поступил в клинику с жалобами на боль в правой ноге во время ходьбы, снижение чувствительности и боль правой стопы, а также наличие некроза. Пациент уже не мог ходить без боли.

Доктора поставили больному угрожающий жизни диагноз - "окклюзия поверхностной бедренной артерии". Два хирурга незамедлительно провели операцию - балонную дилатацию (устранение сужения органа с помощью растяжения его специальным баллоном, раздувающимся внутри суженного участка) и стентирование поверхностной бедренной артерии.

Операция прошло успешно - пациенту удалось сохранить ногу. Сообщается, что на вторые сутки он стал ощущать потепление в пальцах стоп правой конечности. А УЗИ показало уверенный кровоток по артериям ног. Скоро мужчину выпишут из больницы.