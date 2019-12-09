В парке Сочи решили продавать билеты не по возрасту, а по росту

В крупнейшем в городе-курорте "Сочи Парке" изменятся правила покупки детских и взрослых билетов. С 28 декабря главным параметром для определения категории билета станет не возраст, а рост гостя. Новая билетная система была разработана с учетом ростовых ограничений, установленных для прохода на аттракционы.

Гостям до 100 см (включительно) - вход бесплатный, от 100 до 140 см (включительно) приобретается детский билет, от 140 см - взрослый.

- Подобная практика успешно применяется в ведущих европейских парках развлечений, - отметили в пресс-службе парка развлечений. - В первую очередь это новшество исключит ситуации, когда гость, уже находясь в парке, не может прокатиться на аттракционах из-за ограничений по росту. Ростомеры установлены около касс и турникетов на входе, рост гостя измеряется в обуви.

Также изменения коснутся правил покупки взрослых билетов. Возраст льготных категорий снижается, и теперь гости от 60 лет смогут посетить парк за 10 рублей. Аналогичный тариф установлен и для всех без исключения именинников в день рождения.

За год этот парк, расположенный рядом с Олимпийским парком, посещает около миллиона гостей.