В Севастополе в заброшенном доме нашли тело пропавшего подростка

В Севастополе найдено тело 16-летнего мальчика, который пропал без вести 26 ноября и был объявлен в розыск.
- Тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи. Предварительно, следы насильственный смерти на теле молодого человека отсутствуют, - сообщили сегодня в следственном комитете.
Отмечается, что подростка нашли в той же одежде, в которой он ушел из дома.
Подросток жил на улице Декоративный бульвар в районе 5-го километра Балаклавского шоссе, в частном секторе. Нашли его в той же части города. В поисках участвовали сотрудники следственного комитета, полиции и добровольцы организации "Лиза Алерт Крым".
Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка, а теперь расследует обстоятельства его смерти.
Точная причина и время смерти станут известны по результатам судмедэкспертизы.
- На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники полиции. Следствием будет изучена обстановка в семье, окружение подростка, установлены обстоятельства и события, которые привели к трагедии, - отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.