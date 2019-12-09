В Севастополе в заброшенном доме нашли тело пропавшего подростка

В Севастополе найдено тело 16-летнего мальчика, который пропал без вести 26 ноября и был объявлен в розыск.

- Тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи. Предварительно, следы насильственный смерти на теле молодого человека отсутствуют, - сообщили сегодня в следственном комитете.

Отмечается, что подростка нашли в той же одежде, в которой он ушел из дома.

Подросток жил на улице Декоративный бульвар в районе 5-го километра Балаклавского шоссе, в частном секторе. Нашли его в той же части города. В поисках участвовали сотрудники следственного комитета, полиции и добровольцы организации "Лиза Алерт Крым".

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка, а теперь расследует обстоятельства его смерти.

Точная причина и время смерти станут известны по результатам судмедэкспертизы.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники полиции. Следствием будет изучена обстановка в семье, окружение подростка, установлены обстоятельства и события, которые привели к трагедии, - отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.