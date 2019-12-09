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09.12.2019 14:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе вандалы разгромили центр реабилитации детей-инвалидов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

В полиции Севастополя начали расследование по факту повреждения имущества в центре реабилитации детей-инвалидов. Сегодня на месте происшествия работали сотрудники УМВД и криминалисты.  

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Неизвестные проникли в помещение центра на улице Павла Корчагина и устроили там погром: сломали стены и перегородки, вырвали из стен розетки, разбили кафельную плитку и разрушили полоток в санузле.

Как сообщила "РГ" руководитель общественной организации "Особые дети" Аида Менанова, помещение под реабилитационный центр город предоставил год назад, и с тех пор родители своими силами делали там ремонт. Отгородили половину площади для канистерапии - лечения с помощью специально обученных собак.  

- Очень радовались, что помещение на первом этаже, что будет доступ для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, - говорит Менанова.

К началу занятий почти все было готово - оставалось постелить линолеум. Но теперь из-за погрома терапию придется отложить.

- Разгромлены все стены, надо полностью снимать гипсокартон и все делать заново, - сетует Аида Менанова.

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Скорее всего, нарушители проникли через окно. На нем установлена решетка, однако можно пролезть между прутьями. На стенах остались отпечатки обуви 41-42 размера. По мнению общественников, в здании орудовали взрослые.

Главная проблема помещения - старые, протекающие трубы системы отопления, из-за чего подвал периодически заливает горячей водой. Там же находится электрощитовая. Все это представляет опасность для детей. Управляющая компания от проблем открестилась, заявив, что собственники помещений в МКД должны поменять трубы за свой счет.

Реабилитационный центр сегодня посетил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и поручил оказать помощь организации. В помещении сделают ремонт и заменят трубы.

- Приложим все усилия, чтобы в кратчайший срок привести все в порядок, - пообещал Развожаев. - Понятно, что ремонт, который общественники делали своими силами, не отвечал стоящим перед организацией задачам. Постараюсь проконтролировать, чтобы помещения, которые мы предоставляем, были пригодны для работы, и организациям не приходилось бы годами собирать деньги на ремонт.

Общество Соцсфера Соцзащита Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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