В Таиланде решили провести международный ботанический симпозиум в Крыму

На первом международном симпозиуме "Ботанические сады и ландшафты", завершившемся в Бангкоке, было принято решение провести второй такой форум в 2021 году в Никитском ботаническом саду. Об этом ссобщила пресс-служба НБС.

В состав консультативного комитета конгресса входили ведущие деятели науки из США, Китая, Италии, Великобритании, Малайзии и Индии. Но в нелегкой борьбе за место проведения второго форума Россия победила всех потенциальных конкурентов. По словам организатора симпозиума BGL 2019, доктора Канчит Таммасири, это произошло благодаря тому, что о достижениях прогрессивных крымских ученых в Бангкоке узнало все мировое научное сообщество.

- Проведение следующего симпозиума в России, а именно, в Никитском ботаническом саду означает безусловное признание научной мощи и актуальности разработок, которые ведутся крымскими учеными, - сказал Таммасири. - У всех еще на слуху международная конференция "Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растений - YaltaBiotech 2018", которая также проходила в НБС при активной поддержке Международного общества садоводческой науки (ISHS). И вот - новая ступень.

По словам крымских участников форума, НБС удивил ученых разработками в области цветоводства.

- Они были потрясены роскошью и эксклюзивностью цветочных коллекций Никитского сада, его селекционными достижениями, - говорит заведующая лабораторией цветоводства, кандидат биологических наук Светлана Плугатарь. - Мне довелось выступить на секции "Исследования в ботанических садах". Доклад нашей лаборатории посвящен созданию коллекций цветочно-декоративных культур в Никитском ботаническом саду и был высоко оценен коллегами, что также является мощнейшим стимулом для дальнейшей работы.

Прошедший в Таиланде симпозиум был организован департаментом растениеводства, научным факультетом Mahidol University в сотрудничестве с международным обществом садоводческих наук (ISHS), ботаническими садами, научно-исследовательскими институтами и правительственными организациями. Рассматриваемые темы касались последних достижений в области генетических ресурсов флоры, селекции растений, ландшафтов и городского садоводства.