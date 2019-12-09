В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть

11-месячный ребенок погиб от переохлаждения в городе Суровикино Волгоградской области. Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС.

Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом. По предварительным данным, ребенок сам выполз ночью из дома и умер от переохлаждения.

Как сообщили в правоохранительных органах, семья была многодетной, но вполне благополучной. По крайней мере, на учете социальных служб не состояла. Однако до сих пор неясно, почему родители малыша так поздно обнаружили пропажу и сразу не вызвали полицию и спасателей.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали трагедии.