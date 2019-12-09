В отдаленных районах Ямала появятся больницы

19 новых медицинских учреждений будет построено в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие пять лет.

Работа по многим объектам, обеспечивающим прежде всего первичное звено, начнется уже в следующем году. Появятся принципиально новые объекты: клинический центр в Тазовском районе, радиологический комплекс и центр сердечно-сосудистых патологий в Новом Уренгое, ряд поликлиник. Об этом сегодня рассказал губернатор Дмитрий Артюхов.

В настоящий момент закупаются специальные модули медоборудования, позволяющие врачам оказывать высокотехнологичную помощь пациентам уже в пути, на борту вертолета. Но медучреждения должны быть ближе к населенным пунктам. Это обусловлено большой территорией и сложными климатическими условиями округа: даже с помощью санавиации не всегда может успеть к пациенту из-за нелетной погоды.

Поэтому важно, кто будет оказывать медицинскую помощь. Уже сейчас в клиники Ямала ищут 560 специалистов разного профиля, в будущем же потребность в них еще возрастет. Чтобы привлечь в регион специалистов, с января все приезжающие сюда бюджетники, в том числе в сфере здравоохранения, будут получать "северные" надбавки с первого дня трудоустройства, что серьезно поднимет уровень заработной платы.

Яркий пример современного подхода к организации медучреждения - Перинатальный центр Салехардской окружной клинической больницы, оснащенный новейшим оборудованием, позволяющим выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела - от 600 граммов, сопровождать осложненную беременность, лечить редкие патологии, в том числе вызванные дефицитом йода. В Центре организована собственная транспортировка пациентов средствами санавиации из любой точки округа. В результате показатели младенческой смертности здесь значительно ниже средних по стране.

Над входом в перинатальный центр непрерывно светится бегущая строка, которую видно издалека даже в короткие полярные пять часов дневного времени. Сегодня она сообщает, что за сутки родилось семеро ребятишек.В клинике работает 150 специалистов, из них 25 врачей, причем, каждый второй - высшей категории.

- Мы помним пациентов, особенно сложных, - говорит заведующая отделением неонатологии заслуженный врач РФ Наталья Винокурова. На стене отделения среди благодарственных писем и грамот - фотография малышки Софии. Она тоже была "сложной" пациенткой, стоила бессонных ночей не только маме, но и врачам. Сейчас София - первоклассница, и в перинатальном центре радуются и за нее, и за тысячи других своих подопечных.

Кстати

В 2020 году на развитие здравоохранения ЯНАО запланировано направить 43 миллиарда рублей(с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования).