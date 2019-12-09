В Тюмени ребенка ВИЧ-диссидентки через суд поместили в больницу

Только с помощью силовиков удалось убедить ВИЧ-положительную жительницу Тюмени передать врачам ребенка, который нуждался в лечении. В родительских правах 36-летнюю женщину ограничил суд, но она попыталась скрыться с малышом, чтобы не отдавать его органам опеки.

Имеющая заболевание мать отказывалась от медпомощи сама и не давала лечить свою шестилетнюю дочь.

Как отметил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, право на жизнь и здоровье принадлежит ребенку, и если действия родителей ему угрожают, государство вправе вмешаться. Что в данном случае и произошло: шестого декабря Центральный районный суд вынес решение изъять ребенка у ВИЧ-диссидентки.

Приставы-исполнители выехали по всем известным адресам, где могли находиться мать и дочь, но их там не оказалось.

"На одном из адресов живет бабушка, но она отказалась говорить, где находятся дочь и внучка, - рассказали в пресс-службе УФССП по Тюменской области. - В течение суток приставам все же удалось выйти на контакт с матерью, убедить и ее, и бабушку привезти ребенка в больницу".

На данном этапе органы опеки разрешили пожилой родственнице находиться в больнице вместе внучкой и ухаживать за ней, пока та проходит курс лечения. Рассматривается вопрос об оформлении бабушкой опекунства. Кроме того, мать сможет потом восстановить свои родительские права.