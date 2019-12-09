РФПИ может выйти из проекта по ликвидации цифрового неравенства

Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) планирует выйти из проекта "Ликвидация цифрового неравенства" по истечении пятилетнего срока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя РФПИ.

Как отмечается РФПИ и "Ростелеком" реализовывают указанный проект в регионах России с 2014 года. Этот проект позволил обеспечить интернетом более 10 тысяч удаленных точек доступа по всей России.

Пятилетний срок участия подходит к концу. "Завершение выхода планируется до конца февраля 2020 года. Инвесторы довольны доходностью проекта", - рассказали в РФПИ.

В мае 2014 года "Ростелеком" заключил госконтракт на 10 лет объемом 168 миллиардов рублей на прокладку волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в малых населенных пунктах. Контракт должен был финансироваться из фонда, куда все операторы страны отчисляют по 1,2% выручки. Как подсчитывали в РФПИ, совокупный объем вложений в проект составит до 67,5 миллиарда рублей.