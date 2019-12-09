Роспотребнадзор: Лучше не покупать рыбные консервы с добавлением масла

В начале уточняется, что рыбные консервы не могут в полной мере заменить свежую рыбу, поскольку часть полезных свойств при консервации теряется. Однако такая продукция может стать неплохим дополнением к основному рациону питания, поскольку качественные рыбные консервы - источник полноценного белка, цинка, витамина D, B12, железа, йода, магния, калия, селена и омега-3 жирных кислот.

При поиске полезных консервов стоит тщательно осмотреть жестяную банку, она должна быть без повреждений и ржавчины. Лучше отказаться от покупки "бамбажа" - вздутой с обеих сторон банки. Появляется это явление при наличии в консервах бактерий, в том числе и возбудителя ботулизма. Не стоит покупать и "хлопушу" - банку с выпуклостью на донышке, исчезающей при нажатии на одном конце.

После покупки придется сразу переложить рыбу из жестяной банки в стеклянную или пластиковую тару. Хранение в открытой жестяной банке недопустимо, уточняет Роспотребнадзор.

Лучше покупать рыбу в собственном соку с солью, без добавления масла. "Консервирование в масле значительно увеличивает калорийность и содержание жира в конечном продукте. Консервирование в томатном соусе увеличивает калорийность и содержание сахара в конечном продукте", - объясняет Роспотребнадзор.