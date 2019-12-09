Новости

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества 21:29
Уволена замглавы Росалкогольрегулирования, бывшая фигуранткой дела 21:27
В Таиланде решили провести международный ботанический симпозиум в Крыму 21:21
Китайцы удивили ценой на конкурента Toyota Highlander 21:10
В Москве презентовали детскую версию знаменитого китайского романа 20:36
В Крыму силачи сдвинули 10 вагонов и локомотив 20:35
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными 20:34
Суд признал участника акции в Москве виновным в насилии против полицейского 20:09
Путин и Зеленский пожали друг другу руки 20:03
Десять линий метро в Париже останутся закрытыми во вторник 19:57
Калужанин убил подругу, чтобы самоутвердиться 19:32
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры 19:23
В отдаленных районах Ямала появятся больницы 19:05
На Дальнем Востоке можно будет взять ипотеку под 2 процента 18:56
Товарный состав с нефтью сошел с рельсов в Канаде 18:52
Найден один из механизмов возникновения алкогольной зависимости 18:46
Путин встретился с Меркель и Макроном перед саммитом "нормандской четверки" 18:43
Матвиенко открыла в Совфеде выставку памяти псковских десантников 18:38
У древних римлян из Лондона нашли следы массовых отравлений 18:35
Госдума примет заявление на тему решения WADA по России 18:30
Американская ракета с лезвиями искромсала машину боевиков в Сирии 18:30
В Крыму завели дело по факту избиения полицейских 18:28
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий 18:20
В Мурманске пассажирский автобус столкнулся с самосвалом 18:19
Кадыров снялся в шуточном ролике блогера 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
В "РГ" пройдет экспертный совет "Юридический мир России 2009-2019"
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 21:29
Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Текст: Александр Проценко

Роспотребнадзор обнаружил новый вид мошеннических действий под прикрытием своего имени и предупредил об этом россиян.

Жульничество заключается в том, что гражданам России и юридическим лицам начали поступать через почту постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора. Но при этом указанные реквизиты для оплаты административного штрафа принадлежат мошенникам и не соответствуют действительным реквизитам территориального органа ведомства. Проверить это несложно - в случае возникновения сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа необходимо обратиться в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора для проверки.

Фото: Reuters
Эксперты рассказали о самом популярном виде мошенничества в интернете

Ранее аналогичный способ жульничества был изобретен "двойниками" налоговых служб. Они рассылают гражданам электронные сообщения от имени "Службы налоговых переплат", в действительности не существующей, о наличии "переплаты по налоговым обязательствам" и предлагают получить назад эту переплаченную сумму. Но при этом сообщают, что "мы не являемся банковской системой, мы являемся службой по возмещению налоговых переплат населению и не имеем дополнительных средств на счетах, чем Вам положено по закону. Поэтому просим Вас ниже самостоятельно произвести оплату издержки по переводу Вам денежных средств в размере 0,2% от суммы перевода". Деньги предлагается отослать небольшие, а взамен мошенники "гарантируют" в течение 1-2 минут обратный перевод всей "переплаченной суммы". Естественно, никакого обратного перевода не может быть.

Такие "разводы" уже случались в Татарстане и некоторых других регионах.

Происшествия Правительство Роспотребнадзор
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России появилась ипотека под 2 процента
Минфин: Долг Украины по евробондам достиг 4,5 млрд долларов
Президент ОКР назвал санкции WADA неадекватными и чрезмерными
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российским регионам предрекли погодные аномалии