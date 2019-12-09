Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор обнаружил новый вид мошеннических действий под прикрытием своего имени и предупредил об этом россиян.

Жульничество заключается в том, что гражданам России и юридическим лицам начали поступать через почту постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора. Но при этом указанные реквизиты для оплаты административного штрафа принадлежат мошенникам и не соответствуют действительным реквизитам территориального органа ведомства. Проверить это несложно - в случае возникновения сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа необходимо обратиться в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора для проверки.

Ранее аналогичный способ жульничества был изобретен "двойниками" налоговых служб. Они рассылают гражданам электронные сообщения от имени "Службы налоговых переплат", в действительности не существующей, о наличии "переплаты по налоговым обязательствам" и предлагают получить назад эту переплаченную сумму. Но при этом сообщают, что "мы не являемся банковской системой, мы являемся службой по возмещению налоговых переплат населению и не имеем дополнительных средств на счетах, чем Вам положено по закону. Поэтому просим Вас ниже самостоятельно произвести оплату издержки по переводу Вам денежных средств в размере 0,2% от суммы перевода". Деньги предлагается отослать небольшие, а взамен мошенники "гарантируют" в течение 1-2 минут обратный перевод всей "переплаченной суммы". Естественно, никакого обратного перевода не может быть.

Такие "разводы" уже случались в Татарстане и некоторых других регионах.