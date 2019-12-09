Россияне стали чаще самостоятельно покупать полисы ДМС

В этом году страховой рынок далек от впечатляющих результатов прошлого года, когда был поставлен шестилетний рекорд по сборам. В основном это связано с замедлением сегмента инвестиционного страхования жизни, которое обеспечило около 60% премий в 2018-м.

В этом году, по данным ЦБ, максимальный рост спроса наблюдался в личных видах страхования - страховании от несчастных случаев и болезней и ДМС.

Общее число заключенных договоров страхования во втором квартале этого года выросло на 3,8%, до 55,8 миллионов. А в ДМС темпы роста взносов достигли 19,6% - максимальная динамика за последние 6,5 лет. Объем взносов составил 37,7 миллиарда рублей, а количество заключенных договоров - 6,2 миллиона (почти на треть больше, чем за второй квартал 2018-го). Средняя страховая премия в ДМС сократилась за год на 500 рублей, составив 6,1 тысячи рублей.

В ЦБ рост спроса на ДМС объясняют популяризацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ контроля состояния здоровья (чекапов), распространением полисов с франшизой, а также развитием телемедицины. "Возможность получить консультацию врача онлайн позволяет снизить издержки страховщиков, а также временные затраты страхователей, что привлекает в этот сегмент клиентов, которые ранее предпочитали лечиться самостоятельно, - отмечает регулятор. - Вместе с тем постановка диагноза и назначение лечения возможны только после первичного очного приема врачом. Однако, даже если первый прием проводится онлайн, клиент может получить медицинское заключение (без диагноза и назначенного лечения)".

Объем взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и ДМС поддержал также сезонный спрос на страхование выезжающих за рубеж и страхование от укусов клещей.

Участники страхового рынка отмечают, что россияне стали чаще самостоятельно покупать ДМС, не полагаясь на работодателя. В прошлом году, по данным BusinesStat, объем премий страховщиков по этому виду от физлиц вырос на 9,8%, до 18,3 миллиарда рублей. При этом проникновение продукта неравномерно: в Москве доля розничного ДМС достигает 10% всех медицинских приемов, а в целом России этот показатель ниже из-за разницы в уровне экономического развития и доходов населения. По оценкам экспертов, доля платных медицинских услуг и ДМС вряд ли превышает 30 процентов от общего объема рынка. Это связано, в том числе, и с их стоимостью.

- Стоимость полиса ДМС для частных лиц, как и для компаний с малой численностью сотрудников (до 5 застрахованных лиц), в среднем, в 1,5 раза дороже такой же программы для более крупных компаний, - рассказал Шалва Бузиашвили, директор департамента андеррайтинга по личным видам страхования страховой компании "Согласие". - Цена полиса для частного лица зависит от нескольких факторов. Это цель покупки полиса - беременность, роды, стоматология, просто обслуживание в поликлинике (все как в ОМС, но с высоким уровнем сервиса), профилактика клещевого энцефалита, спецпрограмма на случай онкологического заболевания. Второй фактор - территория страхования (где живет клиент, где ему будет удобнее получать медпомощь) и третий - ценовая категория лечебно-профилактического учреждения, в котором клиент хочет получать медпомощь по программе страхования.

По оценке руководителя Центра добровольного медицинского страхования Страхового Дома ВСК Ольги Фортушиной, стоимость полиса ДМС может варьироваться от 16 тысяч до 150 тысяч рублей и зависит от уровня обслуживающих медицинских организаций, возраста застрахованного лица, наполнения программы страхования. "В программу может входить как обычное поликлиническое обслуживание, так и стоматологические услуги, помощь на дому, лечение в стационаре, скорая медицинская помощь", - добавила эксперт.

Готовность покупать страховку без соцпакета, самостоятельно, во многом зависит от канала продаж и потребностей клиентов, полагают участники рынка.

- Сегодня в основном мы наблюдаем рост за счет продуктов с узконаправленным покрытием - страхование на случай укуса клеща, страхование на случай тяжелых заболеваний, или за счет продуктов для определенных групп потребителей. Программы с "классическим ДМС" с обслуживанием в поликлинике и стационаре недоступны основной массе населения из-за высоких тарифов, - рассказала Ольга Фортушина.

По словам Шалвы Бузиашвили, самый востребованный вид личного страхования среди частных лиц - это страхование от несчастных случаев. В ДМС активным спросом пользуются продукты по страховой защите от инфекций, передаваемых с укусами иксодовых клещей, но в основном они реализуются в регионах. В последнее время в классическом ДМС в Москве и в регионах для физических лиц используются программы с франшизой, а также программы, включающие получение экстренной стационарной помощи.

- Рост премий по одному застрахованному в ДМС для физических лиц сохраняется в связи с отсутствием в нашей стране культуры страхования по таким продуктам, - добавил Бузиашвили. - Россияне, в основном, приобретают полис, когда намерены обратиться в ЛПУ либо уже проходят лечение. Только единицы приобретают продукты ДМС на всякий случай. В связи с этим растет убыточность по договорам с физическими лицами, вследствие чего и растет сама премия по продуктам физических лиц. Пока не будет культуры страхования по ДМС и массовых покупок, премия всегда будет расти.

В BusinesStat отмечают устойчивый спрос на детские программы страхования, особенно для детей до года. Также самостоятельно страхуются состоятельные люди, привыкшие к высокому уровню сервиса, или лица, не имеющие полиса ОМС (экспаты).

В следующем году, по мнению экспертов, рынок ДМС и личных видов страхования в целом могут поддержать рост покупательской способности граждан, развитие кредитования граждан (ЦБ отмечает связь личного страхования с кредитованием населения), предложение продуктов с "целевым" наполнением, направленных на решение конкретных проблем потребителей.

- Потенциал роста рынка, на мой взгляд, состоит в разработке индивидуальных предложений для каждого клиента, то есть в таких страховых решениях, которые локально закрывают актуальные риски, например, риск онкологии (критические заболевания), - отметил генеральный директор "Абсолют Страхование" Дмитрий Руденко. - Второе немаловажное направление для поддержания роста заключается в том, чтобы страховщики, действуя на опережение, разработали продукты предупреждения заболеваний. Именно за такими продуктами будущее. А если рассматривать этот вопрос более глобально, то необходима кардинальная реформа существующей системы обязательного медицинского страхования, при которой добровольное медицинское страхование станет его частью на условиях государственного софинансирования. И ДМС позволит получать гражданам качественно широкий перечень медицинских услуг.