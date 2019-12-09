Российские компании стали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, которые не будут повышать зарплаты своим сотрудникам, выяснил сервис поиска персонала "Работа.ру".
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Опрос показал, что четверть работодателей уже запланировали на следующий год увеличение зарплат. Только треть отказалась увеличивать жалованье своим работникам.
По сравнению с прошлым годом, число тех, кто запланировал повысить зарплату сотрудникам, заметно увеличилось (было 18%), а тех, кто не намерен поощрять людей, серьезно сократилось (было половины).
По словам замгендиректора "Работа.ру" Александра Ветеркова, явление носит позитивный характер и демонстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучших сотрудников.