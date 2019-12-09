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09.12.2019 11:58
Рубрика: Экономика

Российские компании стали готовиться к повышению зарплат

Текст: Екатерина Ясакова
В России заметно сократилось число компаний, которые не будут повышать зарплаты своим сотрудникам, выяснил сервис поиска персонала "Работа.ру".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опрос показал, что четверть работодателей уже запланировали на следующий год увеличение зарплат. Только треть отказалась увеличивать жалованье своим работникам.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По сравнению с прошлым годом, число тех, кто запланировал повысить зарплату сотрудникам, заметно увеличилось (было 18%), а тех, кто не намерен поощрять людей, серьезно сократилось (было половины).

По словам замгендиректора "Работа.ру" Александра Ветеркова, явление носит позитивный характер и демонстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучших сотрудников.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда
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