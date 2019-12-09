Российские компании стали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, которые не будут повышать зарплаты своим сотрудникам, выяснил сервис поиска персонала "Работа.ру".

Опрос показал, что четверть работодателей уже запланировали на следующий год увеличение зарплат. Только треть отказалась увеличивать жалованье своим работникам.

По сравнению с прошлым годом, число тех, кто запланировал повысить зарплату сотрудникам, заметно увеличилось (было 18%), а тех, кто не намерен поощрять людей, серьезно сократилось (было половины).

По словам замгендиректора "Работа.ру" Александра Ветеркова, явление носит позитивный характер и демонстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучших сотрудников.