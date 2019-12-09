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09.12.2019 00:22
Рубрика: Спорт

Подвинули норвежцев

Россияне взяли "золото" и "серебро" в эстафете
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 277(8035)
Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере завершился полным триумфом российских лыжников. После нуля медалей на первом этапе в финской Руке наши парни реабилитировались на территории своих самых принципиальных соперников, взяв все мужское "золото" уик-энда, а именно в скиатлоне и эстафете.

Обыграть норвежцев у них дома было особенно важно после не самого удачного завершения прошлого сезона. Тогда, напомним, скандинавы собрали все высшие награды на чемпионате мира, а Александр Большунов уступил первую строчку в Кубке мира Йоханнесу Клэбо.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Сборная России стала пятой в женской эстафете по биатлону

Сам же Большунов и положил начало триумфу в Лиллехаммере, в красивом стиле выиграв скиатлон. Позади остались Крис Холлунд и Эмиль Иверсен. После гонки у Холлунда спросили, не испугался ли он мощи россиянина. "Он такой, что может напугать большинство, - признался норвежец. - Он и есть воплощение русского медведя. Большой, сильный и невероятно хороший лыжник".

На финише Большунов приложил пальцы к губам, словно, предлагая местной публике притихнуть. В точности, как это некогда делал легендарный в недавнем прошлом норвежец Петтер Нортуг. "Я приехал в гости к такому человеку, как Нортуг, несколько дней назад и подумал, что было бы неплохо выиграть здесь", - поведал сам Большунов.

На этом успехи российских лыж в Лиллехаммере не закончились. Вчера в рамках норвежского этапа прошла еще и мужская эстафетная гонка. Россияне и норвежцы выставили на нее по два квартета. Правда, до оптимальных составы ни у тех, ни у других не дотянули. У нас эстафету пропускал Большунов, у скандинавов в заявке ни одной из команд не оказалось Клэбо и Иверсена.

Фото: AP
Александр Большунов выиграл скиатлон в Лиллехаммере

Зато за второй российский квартет побежал Сергей Устюгов, в экстренном порядке заменивший приболевшего Артема Мальцева. Именно мощный спринт Сергея принес победу команде, за которую также бежали Иван Якимушкин, Евгений Белов и Илья Порошкин. "Жалко, что норвежцы выступили не боевым составом, - посетовал Устюгов после финиша. - Но в Лиллехаммере побеждать все равно круто".

"Серебро" тоже у наших. На 1,3 секунды от победителей отстала четверка в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко.

Российские девушки выступили в Лиллехаммере не столь успешно. В скиатлоне "бронзу" завоевала Наталья Непряева. А в эстафете наши соотечественницы остались и вовсе без наград: российские квартеты показали шестой и седьмой результаты.

Спорт Биатлон
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