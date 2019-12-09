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Рубрика: В мире

Российские военные впервые раздали гумпомощь в сирийской Ракке

Военнослужащие России впервые провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка, который несколько лет был столицей ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). В ходе масштабной акции военные раздали местным жителям две тысячи продовольственных наборов.

Фото: REUTERS
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Российские врачи выразили готовность оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся горожанам. "Мы просим Россию освободить нас от террористов, ждем, когда сюда придут правительственные войска, тогда здесь наконец-то будет безопасно", - цитирует РИА Новости местного жителя Ибрагима абдель Мухаммеда.

Террористы захватили Ракку весной 2013 года, провозгласив столицей ДАИШ. Этот город вынуждены были покинуть около 250 тысяч жителей. Его инфраструктура была полностью уничтожена в ходе операции по освобождению, которую проводила коалиция США. Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных горожан.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в Ракке до сих пор не завершены работы по расчистке завалов и разминированию, местные жители нуждаются в медикаментах, продовольствии и чистой воде.

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