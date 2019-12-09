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09.12.2019 01:00
Рубрика: Экономика

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Текст: Ольга Игнатова
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. А во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В правительственную комиссию документы уходят после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии, уточнили "Российской газете" в Минтруде. В Минэкономразвития "РГ" отметили, что подготовлены проекты законов.

Фото: iStock
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении" и "О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении". Эти законопроекты как раз недавно одобрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Фото: iStock
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Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы. Нельзя удержать долги только с различных соцвыплат, например, за приемных детей. Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.

В пояснительной записке указано, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. Однако право взыскивать долги с пенсий, по сути, нивелирует эти конституционные гарантии, считают авторы законопроекта. Однако авторы законопроекта все же оставляют возможность взыскивать из пенсии отдельные виды долгов - например, задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. Но долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Таким образом у пенсионера все равно останется прожиточный минимум - даже если у него есть долги по ЖКХ. Также должен оставаться прожиточный минимум и от зарплаты после взыскания долгов. Для этого предлагается внести поправки в Трудовой кодекс.

Более подробную информацию читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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