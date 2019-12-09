Саудовская Аравия поддержит нефтяные цены собственной добычей

Саудовская Аравия готова пойти гораздо дальше договоренностей ОПЕК+ и сократить дополнительно добычу нефти в первом квартале 2020 года. Решение вызвано желанием Эр-Рияда добиться максимально высоких цен на нефть. Для России и других нефтедобывающих стран это приятный бонус, позволяющий рассчитывать на рост экспортной выручки.

О намерении Саудовской Аравии почти вдвое перевыполнить план по сокращению добычи, согласованный в рамках ОПЕК+ (на 400 тысяч баррелей в сутки сверх квоты), объявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман. Условием он назвал строгое следование всех участников пакта о сокращении добычи принятым договоренностям. Это был явный намек на их неисполнение в этом году некоторыми странами.

"Бюджет королевства более зависим от цен на нефть нежели бюджет России, - пояснил глава Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов. - К тому же IPO Saudi Aramco еще будет иметь продолжение. Оптимальный уровень цен для Эр-Рияда 70-75 долларов за баррель, и они его пытаются достичь. Для нашей страны этот уровень ниже - около 55-60 долларов за баррель. Поэтому нынешние условия сделки и действия Саудовской Аравии для России выгодны и комфортны".

Суммарно Саудовская Аравия готова сократить добычу на 898 тысяч баррелей в сутки, снизив свое производство до 9,74 млн баррелей. Общий размер сокращения участниками пакта составит 2,1 млн баррелей. Столь серьезные объемы, убранные с рынка, едва ли смогут быстро компенсировать даже бойкие производители сланцевой нефти в США.

В Саудовской Аравии прекрасно понимают, что таскают каштаны из огня для других участников сделки, и в первую очередь для России, квота сокращения добычи которой в три раза меньше, чем у королевства, а производство черного золота даже немного выше. И сомнительно, что это приводит саудитов в восторг. Но без участия России само соглашение ОПЕК+ вообще было бы невозможно, и поэтому Эр-Рияду остается лишь смириться с таким положением дел. Сейчас дальнейшее сокращение добычи больше нужно Саудовской Аравии нежели нашей стране.

Суммарно страны - участники пакта сократят добычу на 2,1 млн баррелей, такие объемы даже бойкие американские производители сланцевой нефти не смогут быстро заместить

"Цель дополнительного сокращения добычи для Саудовской Аравии - удержать цены на нефть на текущем уровне, - считает партнер департамента консалтинга "Делойт", СНГ Йорг Дорлер. - Снижение спроса на нефть в связи с торговой войной между США и Китаем, а также замедление роста мировой экономики и продолжающийся рост добычи сланцевого газа в США могут оказать давление на цены на нефть в 2020 году. Ожидается, что США станут чистым экспортером нефти. Их экспорт может составить в среднем 750 000 баррелей в сутки в 2020 году".

"Саудовская Аравия хочет сформировать альтернативную нефтяной инвестиционную историю. Для этого ей нужна стабильная цена в приемлемом диапазоне, чтобы обеспечить объём инвестиционных средств в рамках программы Saudi Vision 2030, - подчеркнул руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. - Думаю, что целевым приемлемым значением для Саудовской Аравии является цена в 60-70 долларов за баррель".