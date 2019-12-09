Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который завершился в Глазго. По итогам пяти дней соревнований наши спортсмены завоевали 22 награды - 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых.

По три личных победы одержали Владимир Морозов (50 м брассом, 50 и 100 м кролем) и Климент Колесников (50 и 100 м на спине, 100 метров комплексом). Но именно Колесников был признан лучшим спортсменом чемпионата Европы в Глазго по набранным очкам Международной федерации плавания (FINA).

В прошлом году в этом же бассейне, но на летнем ЧЕ на длинной воде Климент установил рекорд мира на "полтиннике" на спине (24,00). Сейчас он особенно отметил свой успех в комплексе. "Тяжело было стартовать после другого полуфинального заплыва. Поэтому я рад, что мне хватило сил, чтобы добиться этой победы", - приводит слова россиянина пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).

Для Морозова, который совсем недавно в третий раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира, турнир в Глазго сложился даже удачнее, чем ЧЕ 2013 года, где он положил в свою копилку шесть золотых наград. Сейчас с учетом эстафет получилось семь побед. Кроме того, он установил рекорд Европы на дистанции 50 м брассом, а в составе смешанной комбинированной 4х50 м - рекорд мира.

В заключительном виде программы - комбинированной эстафете 4х50 м - лучшими также были россияне.

- Мы хотели поставить красивую точку в выступлении на этом чемпионате, - отметил Морозов. - Мы все вышли на старт с особенными эмоциями и проплыли так быстро, как и хотели.