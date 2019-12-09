Сборная России выиграла общекомандный зачет на ЧЕ по плаванию

Сборная России по плаванию выиграла медальный зачет на завершившемся чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в Глазго.

За пять дней соревнований пловцы из России поднимались на пьедестал почета 22 раза. Россияне выиграли 13 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. Это лучший результат в истории выступлений сборной России.

По три награды высшего достоинства завоевали в индивидуальных видах Владимир Морозов, победивший на дистанциях 50 метров брассом, 50 метров кролем и 100 метров кролем, а также Климент Колесников - 100 метров на спине, 100 метров комплексом, 50 метров на спине. Колесников по итогам ЧЕ признан "Лучшим пловцом".

Также по одной награде высшего достоинства завоевали Олег Костин (50 метров баттерфляем), Мария Темникова (200 метров брассом) и Мария Каменева (50 метров кролем).

Четыре медали высшего достоинства российские спортсмены выиграли в эстафетах. Россияне выиграли 4х50 метров кролем, в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров, в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем и в комбинированной эстафете 4х50 метров.

"Оцениваю свое выступление на пять с плюсом - семь золотых медалей. Мое лучшее выступление было в далеком 2013 году, где я завоевал 6 золотых, в этот раз семь и рекорд Европы и мира, очень этим доволен, - цитирует пресс-служба Всероссийской федерации плавания одного из героев турнира Владимира Морозова.