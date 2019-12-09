Почти все виноделы одной из главных проблем называют сбыт. Например, фермерам несколько лет назад законодательно разрешили производить свое вино, но не разрешили продавать его без специальной лицензии. В итоге им приходится придумывать хитроумные способы для того, чтобы выжить. Посетители частных шато оплачивают экскурсию по предприятию, а вино с производства им просто "дарят". Производители надеются, что этот казус исправят в новой редакции закона о виноделии. Многие рассчитывают увеличить продажи через интернет, если закон это позволит.

Производители уповают на то, что законопроект откроет двери в сети. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Но самая главная сложность - попасть в сетевые гипермаркеты. По словам аграриев, несмотря на закон о торговле, многие сети так или иначе требуют определенную мзду за попадание на полку. В итоге многие хорошие, но небольшие производители не могут себе этого позволить, а достучаться до массового покупателя иначе невозможно. Люди, может быть, и покупали бы новые бренды, но они их просто не могут увидеть в рознице.

- Некоторые эксперты и журналисты справедливо сравнивают нынешнее положение отрасли с началом XX века, когда князь Голицын в Крыму за свои деньги фактически создал в России новую индустрию - виноделие и производство игристых вин. Он сотворил чудо. За несколько лет Россия, которую считали чуть ли не дикой периферией Европы, внезапно начала выигрывать ведущие международные конкурсы и выставки. Если бы не трагичные события, которые обрушивались на нашу страну все прошлое столетие, сегодня мы были бы одной из главных винных держав мира. Но нет никаких причин думать, что мы не сможем наверстать упущенное, - резюмирует редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Во многом успех будет зависеть от дальнейших действий государства. Очевидно, что создать индустрию можно, только если дать максимальную свободу производителям. Необходима слаженная работа различных институтов, производителям нужно предоставить все возможные виды поддержки и преференций, обеспечить свободу предпринимательства и максимально ограничить бюрократию. Параллельно прививать людям правильные гастрономические привычки, воспитывать вкус, в том числе при помощи телевидения и интернета, и так далее. И тогда через какое-то время мы вдруг увидим, что у нас все получилось.