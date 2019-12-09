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Смартфоны Samsung в России получили Android 10. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
09.12.2019,  
12:52
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фирменная оболочка One UI 2 на базе новейшей версии операционной системы Android 10 стала доступна российским владельцам смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e. Информация об этом опубликована на официальном сайте производителя.

Особенности новой версии One UI 2:

- интеллектуальный ночной режим "настраивает яркость изображений, текста и цветов на дисплее в темное время суток, снижая энергопотребление";

- уменьшено количество всплывающих окон, упрощена организация кнопок, сами уведомления занимают меньше места на экране, больший контроль в управлении приложениями (например, возможность сохранять или удалять дубликаты фотографий);

- "цифровое благополучие", позволяющее временно приостанавливать работу отвлекающих приложений;

- меню Device care, открывающее быстрый доступ к основным функциям.

В Samsung также сообщают, что для "больших" флагманских моделей Galaxy Note10 и Note10+ обновление One UI 2 на базе Android 10 станет доступно до конца текущего года.

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