Солдатам из США запретили появляться на улицах итальянского города

Расквартированные в Италии американские военные в очередной раз попали в скандальную историю - офицерам и солдатам базы США "Эдерле" в окрестностях итальянской Виченцы категорически запретили появляться на центральных улицах города. Такие беспрецедентные рестрикции в отношении союзников по НАТО местные власти ввели после далеко не первого пьяного дебоша "звездно-полосатых" военнослужащих, на этот раз закончившегося тяжелыми травмами и госпитализацией двоих горожан.

Американские десантники с базы у итальянской Виченцы браво выглядят лишь на учениях, а на улицах города ведут себя как варвары. Фото: REUTERS

Как сообщила итальянская газета La Repubblica, брутальное избиение на минувшей неделе двух молодых жителей Виченцы группой подвыпивших служивых 173-й воздушно-десантной бригады США началось со словесной перепалки у бара в центре города. При этом слабо понимающая мелодичный итальянский язык американская десантура быстро переключилась на гораздо более знакомый им язык кулачного боя, явно переборщив при этом в практическом применении своих профессиональных навыков.

"Это не мое лицо. Я не выглядел так до произошедшего", - с горечью рассказал итальянским СМИ прямо с больничной койки 21-летний Риккардо Пассаро, ставший одной из жертв перебравших с алкоголем "солдат дяди Сэма".

Сломанная челюсть, множественные осколочные переломы и операция по восстановлению лица молодого человека стали прямым следствием и заплаченной ценой за сохраняющееся военное присутствие США в Италии. Здесь еще со времен холодной войны дислоцированы десятки тысяч американских военных, преимущественно на четырех крупных базах - под Виченцей, Ливорно, Авиано и Неаполем. Разнузданные "защитники демократии" с завидной регулярностью попадают в криминальные сводки. В 2016 и 2017 годах американские вояки оказались неоднократно замешены в массовых драках и порче городского имущества. Всего итальянская полиция зарегистрировала около 550 инцидентов с участием американских граждан, после чего в Виченце были введены совместные ночные патрули военной полиции США и итальянских карабинеров.

Очередной дебош "солдат дяди Сэма" на улицах Виченцы стал последней каплей для местных властей и жителей

Впрочем, даже жесткие комендантские меры не смогли разрядить ставшую невыносимой для местных жителей ситуацию, и на этот раз терпению городских властей, похоже, пришел конец. Согласно выдвинутому мэром города Франческо Рукко ультиматуму руководству гарнизона "Эдерле", ограничения на передвижение военных США по центру Виченцы вводятся на 45 дней. За это время итальянские власти намерены провести расследование по факту жестокого избиения своих граждан и уже приступили к изучению записей камер видеонаблюдения для поиска и идентификации преступников. Со своей стороны, руководство американского гарнизона на указанный срок запретило своим военнослужащим покидать объекты под угрозой дисциплинарного наказания. И уже начало традиционную кампанию в СМИ о "важном экономическом эффекте" от нахождения военных баз США на территории Италии для местного населения.

Кстати

Разбросанные по всему миру военные базы США регулярно попадают в криминальные сводки.

Так, в 2016 году в японской Окинаве гражданский служащий базы ВВС Кадэна и бывший морпех США жестоко убил 20-летнюю японку. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и вынудил власти Страны восходящего солнца начать с Вашингтоном переговоры об ограничении правовых привилегий для расквартированных в Японии американских военнослужащих.

В том же году громкий скандал разразился в Литве, где пьяные американские солдаты устроили погром в аквапарке в Друскининкае на глазах у маленьких детей и женщин. Работникам спорткомплекса пришлось вызвать полицию, чтобы защитить гостей аквапарка от разгулявшихся вояк. За дисциплинарный проступок своих подчиненных командование США извинилось и даже выплатило 200 евро в качестве возмещения материального ущерба.

В мае 2014 года военные США в прямом смысле подмочили свою репутацию в Латвии. Как рассказал мэр Вентспилса, они нарушили законы Латвии и нормы приличного поведения, а также "в пьяном виде мочились в общественных местах и на витрины, их тошнило, они публично употребляли алкоголь, рвали цветы с клумб, чтобы подарить проституткам и вели себя как оккупанты, которые не признают суверенитета Латвии и ее законов". Он также отослал письмо генеральному секретарю НАТО Андерсу Фогу Расмуссену, чтобы проинформировать его о недостойном поведении моряков стран НАТО в Вентспилсе.

В этом году расквартированные в Германии подразделения армии США стали виновниками химического заражения территории в районе немецкого города Ансбах. Гнев местных жителей вызвали результаты проведенного исследования, выявившего существенное превышение допустимого уровня токсичных веществ в почве и грунтовых водах вокруг американской военной базы в этом уголке Баварии.