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09.12.2019 19:53
Рубрика: Власть

С поезда на бал

Суворовцы, нахимовцы и кадеты съедутся в Гостиный Двор
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
1500 юношей и девушек со всей страны и ближнего зарубежья примут 17 декабря участие в уже ставшем традиционным международном благотворительном кадетском балу. Пресс-конференция, посвященная подготовке к этому масштабному мероприятию, прошла в понедельник в "Российской газете".

По словам руководителя этого проекта Юлии Кирпичниковой, кадеты в столицу съедутся из 65 регионов страны. Впервые будут представлены Краснодарский край, Омская, Новосибирская и Тюменская области. Приедут ребята из кадетских учреждений Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик.

В Подмосковье откроют кадетский класс Следственного комитета

"Площадка международная, и нам хотелось, чтобы количество стран только множилось - мы обращались к западным странам, но по каким-то причинам их кадеты не смогут приехать на этот бал", - добавил председатель оргкомитета предстоящего кадетского бала Николай Антошкин.

На бал приедут лучшие из лучших суворовцев, нахимовцев и воспитанников кадетских учреждений Росгвардии, Следственного комитета, МВД, Минобороны, МЧС. Всего будет представлено 237 учреждений. Отбор конкурсантов производило непосредственно руководство каждого из учреждений. Конкурсантами участников бала можно назвать, поскольку на балу будут выбраны принц и принцесса.

Все кадеты, которые приедут на благотворительный бал, должны владеть 18 бальными танцами

По словам Юлии Кирпичниковой, все кадеты, которые приедут, должны владеть 18 бальными танцами. В кадетском учреждении Следственного комитета заранее был проведен мастер-класс. Видеозапись была разослана во все довузовские училища и корпуса.

Фото: Пресс-служба фестиваля !Александр Суворов – 290 лет!
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"Бал воспитывает хорошие манеры, - отмечает Герой России Сергей Липовой. - Ранее офицер мог украсить любое светское общество. Сейчас мы постепенно возвращаемся к этому. И стоит отметить, что это не просто дискотека, это полноценный церемониал, сравнимый разве что с парадом".

Хотя без дискотеки все-таки не обойдется. Она завершит программу после основной части - непосредственно бальной части, разбавленной выступлениями известных артистов и конкурсами.

Кроме того для всех гостей бала будет организована обзорная экскурсия по Москве с посещением музеев.

В этом году бал приурочен ко Дню Героев Отечества, а также проводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Власть Безопасность Армия Правительство МВД Правительство Минобороны Правительство МЧС
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