Тайную запись переговоров стали принимать как доказательства

Суды в стране начали считать доказательством записи, которые граждане делают скрытно от собеседника на своих гаджетах. До недавнего времени тайную запись суд аргументом не признавал.

Современная техника позволяет легко сохранить приватный разговор, зафиксировать важное для кого-то событие. То есть сделать то, что раньше позволяла себе лишь "специальная" техника правоохранителей. Но можно ли такие записи использовать простым гражданам для защиты своих прав, когда других доказательств нет? Два года назад Верховный суд признал доказательством тайную аудиозапись разговора. Но подчеркнул, что записывать без уведомления собеседников можно не все разговоры.

Еще несколько лет назад суды вообще не принимали такие записи как доказательства под предлогом того, что неизвестно, где и кем они сделаны. Теперь, после решения Верхового суда, тайная запись на диктофон становится легальной.

В частности, аудиозапись способна подтвердить в суде : выдачу денег взаймы, словесное оскорбление, угрозы, признание долга, черную зарплату, вымогательство взятки. Впрочем, этот перечень неисчерпаем. Многие юристы и адвокаты назвали это решение Фемиды важным, поскольку такие доказательства порой единственные в споре.

Напомним о деле, с которого началось "признание" тайной записи. Жительница Твери пыталась с 2014 года вернуть деньги, которые дала в долг родственнице и ее мужу. Средства предназначались на общие нужды - семейный бизнес. Был заключен договор займа. Но супруги развелись и деньги не вернули. Заемщица подала на них в суд. Тверской суд постановил взыскать долг и проценты по нему поровну с бывших супругов. Но решение было отменено в апелляции. Тогда суд решил с каждого должника взыскать поровну. И это решение было отменено.

Апелляция по-своему рассудила дело: долг был взыскан только с супруга, поскольку его бывшая доказала в суде, что кредитором был муж, а она лишь дала согласие .Представленную экс-супругой аудиозапись телефонного разговора с кредитором, подтверждающего, что деньги берутся на общие нужды семьи, суд счел недопустимым доказательством. Судья сослался на Закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". По нему запрещается требовать от гражданина предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну. Верховный суд возразил - "запись была произведена одним из лиц, участвовавших в этом разговоре, и касалась обстоятельств, связанных с договорными отношениями. В связи с этим запрет на фиксацию такой информации на указанный случай не распространяется".

Аудиозапись способна подтвердить в суде выдачу денег взаймы, оскорбление, угрозы, признание долга, черную зарплату, вымогательство взятки

Иными словами, автор тайной записи никого не подслушивала. Она фиксировала свою частную жизнь: о том, что кто-то ей должен и не отдает.

Таким образом, Верховный суд, по сути, разрешил записывать важные переговоры по телефону без согласия собеседников. Более того, под работающие микрофоны можно даже давать в долг, и запись в случае конфликта станет доказательством в суде - не хуже бумажной расписки. Самое главное: запись собственных деловых разговоров не является вмешательством в чужую частную жизнь.

Компетентно

Юрий Щеглов, почетный адвокат России:

- Действительно, в России нет и не было единой позиции правоприменителей относительно допустимости в качестве доказательства аудиозаписей, сделанных без согласия другого собеседника. Есть правопорядки, в которых такие аудиозаписи категорически неприемлемы. Россия - это не тот случай. Отмечу, что и до указанного знакового решения Верховного суда РФ иные судьи принимали аудиозаписи. Другие позволяли включить аудиозапись в судебном заседании для ознакомления. А уж, принимая решение, если и не давали оценку аудиозаписи в тексте судебного акта, то точно внутренне учитывали ее содержание. Согласитесь, иной раз у сторон нет иной возможности доказать договоренности, иначе как предоставив аудиозапись или переписку сторон.