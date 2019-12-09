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09.12.2019 22:18
Рубрика: В мире

Трамп и Си Цзиньпин борются за звание "Человек года" по версии Time

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин вошли в короткий список претендентов на звание "Человек года" по версии редакции американского журнала Time. Как отмечает NBC, в финал приводимого СМИ конкурса прошли десять политиков, общественных деятелей и спортсменов.
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Помимо двух лидеров на звание "Человек года" претендуют личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также американская футболистка Меган Рапино. Впрочем, в коротком списке есть также аноним - сотрудник американской разведи, после жалобы которого на телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским демократы начfли процедуру импичмента. А также собирательный образ участников массовых акций протеста в Гонконге.

Фото: REUTERS/ELIJAH NOUVELAGE
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Как отметили в Time, выбор был основан на том, "кто больше всего повлиял на новости и мир - в лучшую или в худшую сторону - в уходящем году". Решение принимают исключительно редактора издания. Новый обладатель звания "Человек года" будет объявлен 11 декабря.

Данное звание присуждается с 1927 года. Первым его удостоился американский летчик Чарльз Линдберг, в одиночку перелетевший через Атлантику. Людьми года признавались все американские президенты, начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Впрочем, частенько титул получали и лидеры других стран: Махатма Ганди, Уинстон Черчилль, Елизавета II, Шарль де Голль, Иосиф Сталин. В 2007 году "Человеком года" стал президент России Владимир Путин.

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