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09.12.2019 19:30
Рубрика: Общество

Жизнь в клетке

Трансплантацию костного мозга получает только треть нуждающихся в ней
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Только треть россиян, нуждающихся в трансплантации клеток костного мозга, получают этот вид медпомощи. Об этом рассказал глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Всего за прошлый год было выполнено 1696 таких трансплантаций (данных за этот год еще нет), а нуждалось в такой операции около 5,1 тысячи человек. Причем детям удается помочь чаще, чем взрослым. Так, в детской практике дефицит этого вида медпомощи оценивается специалистами в 30%, во взрослой - в 70%.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В России нет единого полноценного регистра костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). В результате по числу их трансплантаций Россия существенно отстает от промышленно развитых стран. Например, трансплантационная активность в нашей стране составляет 1,1 случая на 100 тысяч населения, в странах Евросоюза - 7,1 на сто тысяч.

По словам Уйбы, сейчас учреждения системы ФМБА являются держателями самой большой базы данных потенциальных доноров костного мозга в нашей стране. В 2019 году она увеличилась на несколько тысяч доноров. В ней содержатся HLA-генотипы почти 50 тысяч доноров-добровольцев (43 тысячи - в Кировском НИИ гематологии и переливания крови, около 7 тысяч - в Российском НИИ гематологии и трансфузиологии), что составляет более половины всех российских доноров костного мозга (во всех базах - 94 тысячи).

Количество доноров из регистра ФМБА России, которые отдали свои стволовые клетки для российских пациентов, идет на сотни. Донорский материал из регистра ФМБА России получают 10 российских клиник, выполняющих неродственные трансплантации костного мозга. Трижды российские доноры сдавали ГСК для пациентов из Казахстана. Но конечно, для такой страны, как Россия, этого недостаточно.

Также Владимир Уйба рассказал, что единственный в нашей стране специализированный реанимационный борт с двумя стационарными реанимационными модулями ФМБА встал на техобслуживание до конца следующего года. Причина - вышли из строя двигатели.

Фото: Пресс-служба ФМБА России
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С 2009 года с его помощью ФМБА спасло больше 500 тяжелобольных пациентов. Уйба уточнил, что с помощью спецборта оказывали помощь в том числе пострадавшим во время катастроф, пациентам, которым необходимо какое-то особенное медицинское оборудование, например аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации - ЭКМО. Он рассказал, что в сентябре была проведена уникальная эвакуация тяжело больной матери и ее новорожденного ребенка. Пациентка из Башкортостана во время беременности заболела вирусной инфекцией, которая переросла в пневмонию, приведшую к тяжелой дыхательной недостаточности. Было проведено срочное родоразрешение в сроке 32 недели, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а маме было необходимо ЭКМО. В итоге оба спасены.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)
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