В январе стартует французский онлайн-кинофестиваль

Два онлайн-кинофестиваля стартовали почти одновременно в двух странах мира - Франции и России. У нас "Дубль дв@", во Франции - MyFrenchFilmFestival. Первый показывает миру российское кино, второй - франкофонное. Очередной "Дубль дв@" отметит свое десятилетие в апреле 2020 года, очередной MyFrenchFilmFestival начнется уже 16 января и будет продолжаться до 16 февраля, предлагая конкурсную программу из 10 полнометражных и 10 короткометражных игровых фильмов, а также обширную внеконкурсную подборку.

Обещают картины драматические, комедийные, фантастические и, конечно, романтические. Все они будут демонстрироваться с субтитрами на 10 языках мира, включая русский.

Короткометражные фильмы можно смотреть бесплатно, для полнометражных игровых установлена незначительная плата во всех странах, кроме Африки, Латинской Америки, Южной Кореи, Индии, Польши, Румынии и России.

Фильмы MyFrenchFilmFestival будут распространяться по планете такими гигантами, как Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play и MUBI.

Программу фильмов и состав жюри фестиваль объявит в начале января. Средняя аудитория картин MyFrenchFilmFestival составляет около 10 миллионов зрителей.