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09.12.2019 23:05
Рубрика: Культура

В январе стартует французский онлайн-кинофестиваль

Текст: Валерий Кичин

Два онлайн-кинофестиваля стартовали почти одновременно в двух странах мира - Франции и России. У нас "Дубль дв@", во Франции - MyFrenchFilmFestival. Первый показывает миру российское кино, второй - франкофонное. Очередной "Дубль дв@" отметит свое десятилетие в апреле 2020 года, очередной MyFrenchFilmFestival начнется уже 16 января и будет продолжаться до 16 февраля, предлагая конкурсную программу из 10 полнометражных и 10 короткометражных игровых фильмов, а также обширную внеконкурсную подборку.

Фото: kinopoisk.ru
Что российское кино предложит зрителю в 2020 году

Обещают картины драматические, комедийные, фантастические и, конечно, романтические. Все они будут демонстрироваться с субтитрами на 10 языках мира, включая русский.

Короткометражные фильмы можно смотреть бесплатно, для полнометражных игровых установлена незначительная плата во всех странах, кроме Африки, Латинской Америки, Южной Кореи, Индии, Польши, Румынии и России.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Фильмы MyFrenchFilmFestival будут распространяться по планете такими гигантами, как Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play и MUBI.

Программу фильмов и состав жюри фестиваль объявит в начале января. Средняя аудитория картин MyFrenchFilmFestival составляет около 10 миллионов зрителей.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным
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